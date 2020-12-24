Hatibzade, Trump’ın iddialarını reddetti

Hatibzade yaptığı açıklamada, ‘’ Daha önce defalarca ilan edildiği gibi diplomatik ve meskun mahallere saldırı kabul edilemezdir ve bu konuda da parmaklar ABD ve bölgedeki müttefiklerine çevrilmiş durumdadır zira bunlar bölgede gerginliği arttırmak istemekteler. ‘’ dedi.

Hatibzade, ‘’ Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, İran’ın Amerikan terörizmine yanıtı açık, cesaretli ve uygun düzeydeydi ve ABD yeni fitnelerini anlatmak için daha inandırıcı senaryolar bulmalı. ‘’ dedi.

Hatibzade, Trump’a Beyaz Saray’daki son günlerinde gerginlik yaratmak ve tehlikeli maceracılıklardan kaçınması yönünde ciddi şekilde ikazda bulunarak, İran açısından mevcut şartlarda her hangi bir akılsızca eylemin sonuçlarından ABD’nin sorumlu olacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan füze saldırısının İran füzeleri ile yapıldığını iddia etmişti.

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2012