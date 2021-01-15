Harazi: ABD’nin ambargoları kaldırmadan KOEP’e dönmesi fidye almaya benzer

Harazi, İslam İnkılabı Rehberinin Eserlerini Koruma ve Yayma Bürosunun internet sitesine yaptığı açıklamada, ‘’ İran bir senedi imzaladığında taahhütlerini yerine getirir ve onları uygular, karşı taraf taahhütlerini yerine getimedi, biz zorbalığa boyu eğmeyeceğimizi ispatlamak için fırsatlar belirledik onlar yine uygulamadan kaçındıkları iççin biz de taahhütlerimizi azalttık. ‘’ dedi.

Harazi, ‘’ Biz sonn 40 yılda n önnemli meselein menfaatlerimiz ve bağımsızlığımız oluğunu gösterdik, tüm zorbaların karşısında duruk. KOEP bunun sadece bir örneğidir ve savaşla sonuçlanan başka örneklerde vardı. Bundan dolayı menfaatlerimiz ve bağımsızlığımız için diğerlerinin baskılarına boyun eğmeyiz. ‘’ dedi.

Harazi, ABD’nin İran milleti aleyhindeki baskılarına değinerek, ‘’ ABD 1500 İran şirketi veya vatandaşına ambargo uyguladı. Bu bize hasar vermektedir bundan dolayı bu ambargoların karşısında durmalıyız. Eğer bu ambargolar başka ülke aleyhie kullanılsydı onlar bunun karşısında duramazdı ve batılılar zafer kazanırdı fakat biz direndik ve onlar fiilen bize diz çöktüremediler bundan dolayı ambargoları gidermenin en iyi yolu onları etkisizleştirmektir. Bu bizim politikamız olmuştur ve olacaktır. ‘’ dedi.

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2012