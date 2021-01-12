Hatibzade: İran’ın El Kaide ile mücadele karnesi şaffaftır

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun İran’ın El Kaide ile irtibatı konusundaki iddialarına yanıt veren Hatibzade, İran’ın yıllardan beri ABD devlet terörünün ve onların desteklediği grupların kuقbanı olduğunu ve El Kaide ile IŞID ile mücadelede şeffaf ve savunabilir karnesi olduğunu söyledi.

Pompeo’nın bakanlığının sonlanmasına bir hafta kala bu iddiaları ortaya atmasının azami politikalarının hezimete uğradığının gösterلesi olduğunu ifade eden Hatibzade, bu kabil iddialara dayanmanın ABD’ye yardımcı olamayacağını söyledi.

Pompeo’un daha önce de CIA Başkanlığı öneminde ve Petrodolarlar karşısında İran ve El Kaide arasında sahte irtibatlar yaratma çabasına değinen Hatibzade, İranlı yetkililerin yıllardan beri bu senaryolara gereken yanıtları verdiklerini söyledi.

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2012