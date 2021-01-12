12 Oca 2021 21:12
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News Code: 84183686
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Zarif: 11 Eylül teröristleri Pompeo’nun sevdiği ülkelerdendi

Zarif: 11 Eylül teröristleri Pompeo’nun sevdiği ülkelerdendi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun El Kaide ile bağlantılı olduğu temelsiz iddiaları ile ilgili, ‘’ Kimse aldanmaz, 11 Eylül teröristlerin tamamı Pompeo’nun Ortadoğu bölgesindeki sevdiği ülkelerdendi, hiç biri İran’dan değildi.’’ dedi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Bay yalan, aldatma, hırsızlık yapıyorum, acınacak şekilde Küba’yı terörist olarak adlandırmaktan, hayal ürünü İran’ın El Kaide ile irtibatı iddia ederek, facia dolu mesleğini yanlısı yalanlarla son vermektedir. ‘’ diye yazdı.

Zarif, kimsenin aldanmayacağını zira tüm 11 Eylül teröristlerin Pompeo’nun Ortadoğu bölgesindeki sevdiği ülkelerden olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı açıklamada İran’ın 11 Eylül saldırısının yapılmasına yardım ettiğini bildirip El Kaide’nin yeni merkezinin İran olduğunu iddia etmişti.

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