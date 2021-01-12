Zarif: 11 Eylül teröristleri Pompeo’nun sevdiği ülkelerdendi

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Bay yalan, aldatma, hırsızlık yapıyorum, acınacak şekilde Küba’yı terörist olarak adlandırmaktan, hayal ürünü İran’ın El Kaide ile irtibatı iddia ederek, facia dolu mesleğini yanlısı yalanlarla son vermektedir. ‘’ diye yazdı.

Zarif, kimsenin aldanmayacağını zira tüm 11 Eylül teröristlerin Pompeo’nun Ortadoğu bölgesindeki sevdiği ülkelerden olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı açıklamada İran’ın 11 Eylül saldırısının yapılmasına yardım ettiğini bildirip El Kaide’nin yeni merkezinin İran olduğunu iddia etmişti.

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2012