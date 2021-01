2021 Oscar Ödülü adayları listesinde İran'dan Güneş yer aldı

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen 93. Akademi Ödülleri'nde 1 Ocak 2020-28 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında gösterilen en iyi filmler takdir edilecek. 2021 Akademi Ödülleri, 25 Nisan 2021'de Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak.

2021 Oscar'larının zamanı yaklaşırken, Variety Information Database her yıl farklı kategorilerde bu ödülün kazananlarını öngörüyor. Bu kurum Mecidi'nin yönettiği Güneş, İran sineması adına Uluslararası Film Oscar'ını ilk kazananabilecekler listesinde yer verdi.

Mecidi'nin küresel ölçekte çalışan çocuklar sorununu ele alan son filmi Güneş, bugüne kadar film festivallerinde büyük beğeni topladı ve filmde oynayan genç oyuncu Ruhullah Zamani, 79. Venedik Film Festivali'nde Marcello Mastrioni En İyi Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Yapımcılığını Mecid Mecidi ve Emir Benan'ın üstlendiği Güneş, Katar Ajal Film Festivali'nde de En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

Bu sosyal içerikli film, ailenin geçimini sağlayan, geçimini sağlamak için çok çalışan ve hatta bazen para kazanmak için hırsızlık yapan 12 yaşındaki Ali ve üç arkadaşının hikayesini anlatıyor. Bir dizi olayda Ali'den bir hazineyi bulması istenir, ancak o ve arkadaşları, hazinenin saklandığı tünele erişmek için çalışan çocukları eğitmek için bir hayır kurumu olan Güneş Okulu'na kaydolmalıdır. Bu filmin orijinalliği, tamamı çalışan çocuklar olan ve hiçbiri profesyonel oyuncu olmayan çocukların oyunlarına kadar uzanıyor.

Güneş, Another Round (Danimarka), I'm Not Here (Meksika), The Two of Us (Fransa), Where Are You Going? gibi diğer dünya sinema başyapıtlarının yanı sıra En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü için listede kendine yer buldu.

