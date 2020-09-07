İran filmi "Güneş" Venedik Film Festivali'nde yarışacak

Mecidi’nin yönettiği Güneş filmi, çocuklara adadığı son filmdir. 2019'da çekilen bu sosyal film, 38. Fajr Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Senaryo ödülünü kazandı ve şu anda 37. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Altın Aslan Festivali ana ödülüne katılıyor.

Mecid Mecidi, Dün gece Venedik Film Festivali'nde düzenlediği basın toplantısında çalışan çocukların yaşadığı krizin ülkeye özgü olmadığını ve küresel bir sorun olduğunu belirterek İran halkının ABD yaptırımları altında ezilmesine değindi.

İranlı yönetmen Mecidi, İran ve diğer komşu ülkelerdeki sosyal sorunları şiddetlendirmekle Ortadoğu'daki ABD savaş çığırtkanlığını suçlayarak kriz dolu bir bölgede en çok zararın çocukları ve yoksul aileleri etkilediğini söyledi.

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