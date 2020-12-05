Ünlü İranlı yönetmenin Güneş'i Amerika'ya gidiyor

Strand Releasing film şirketi, Amerikan sinemaları için İran filmi Güneş'i gösterme haklarını satın aldı.

Mecidi'nin çalışan çocukların küresel sorununu ele alan son çalışması Güneş, bu yılki Venedik Film Festivali'ne katıldı ve 2021 Uluslararası Oscar yarışmasında da İran'ı da temsil edecek.

Film festivallerinde büyük beğeni toplayan filmin genç oyuncusu Ruhullah Zamani 77. Venedik Film Festivali'nde En İyi Genç Erkek Oyuncu Marcello Mastrioni Ödülü'nü kazandı. Yapımcılığını Mecidi ve Emir Benan'ın üstlendiği Güneş, Katar Ajal Film Festivali'nde de En İyi Film Ödülü'nü kazanmayış başardı.

Güneş, Ali adında 12 yaşındaki bir çocuk ile ailenin geçimini sağlayan, geçimini sağlamak için çok çalışan ve hatta bazen para kazanmak için hırsızlık yapan 4 arkadaşın hikayesini anlatıyor. Bir dizi olayda Ali'den bir hazineyi bulması istenir, ancak o ve arkadaşları, hazinenin saklandığı tünele erişmek için çalışan çocukları eğitmek için bir hayır kurumu olan Güneş Okulu'na kaydolmalıdır. Bu filmin orijinalliği, tamamı çalışan çocuklar olan ve hiçbiri profesyonel oyuncu olmayan çocukların oyunlarına kadar uzanıyor.

1998 yılında Gökyüzünün Çocukları adlı filmi Oscar'a aday gösterilen ünlü İranlı yönetmenin ünü tüm dünyaya ulaştı ve filmlerinin birçoğu Berlin gibi prestijli film festivallerinde gösterildi.

Tanınmış İranlı film yapımcısı Mecidi, Variety ile Amerikan sinemalarında Güneş filminin gösterime girmesi hakkında yaptığı konuşmada, 'Önceki filmlerime gerçek bir takdir ve coşkuyla tepki veren Amerikalı seyirci ve eleştirmenlere çok minnettarım' dedi. Yeni filmim Güneş'in yeni nesil Amerikalı sinemaseverlere, özellikle de filmin çocuklarına özel bir sempati duyacak genç izleyicilere gösterilme fırsatı bulacağı için çok heyecanlıyım' diye belirtti.

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