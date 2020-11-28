Amerikan Boğası, yabancı festivallerden 2 ödül elde etti

Amerikan Boğası kısa filmi, Şili'deki 15. Arica Nativa Uluslararası Film Festivali ve Türkiye'de düzenlenen 11. Lions Film Festivali'nde iki ödül kazandı.

Bu yıl 6-15 Kasım tarihleri ​​arasında 15.'si düzenlenen Şili Arica Nativa Uluslararası Film Festivali, her yıl kuzey Şili'deki Arica kentinde düzenleniyor ve yerli ve kırsal filmlerin festivalde özel bir yeri var. Amerikan Boğası bu festivalin jüri özel ödülüne değer görüldü.

Amerikan Boğası ayrıca 19 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen 11. Lions Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nün sahibi oldu.

Lions festivalinin amacı, film yapımcılığı alanında uluslararası düzeyde genç yetenekleri keşfetmektir. Bu etkinlik, film endüstrisinde parlak yetenekler geliştirmeye yardımcı olmaya çalışmaktadır. Festivalin başlangıçta Mayıs 2020'de gerçekleştirilmesi planlanıyordu, ancak korona virüsünün patlak vermesi nedeniyle seçilen eserler 19 Kasım 2020'de çevrimiçi ve sınırlı bir formatta sergilendi.

Amerikan Boğası daha önce de ABD'de düzenlenen 10. Arlington Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazanmayı başardı.

Festivalin kısa film dalında en iyi filme laık görülen Amerikan Boğası, daha önce de birçok uluslararası festivalde ödüller kazandı veya aday gösterildi.

Profilm Fest'in uluslararadı dağıtımını üstlendiği Amerikan Boğası'nda bir köyde Amerikan ırkı tek boğaya sahip Sahip isimli bir çocuğun hikayesine yer verilmiştir.

Filmde Aliekber Şerhanzade oyuncu olarak görev yaptı.

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