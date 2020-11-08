İran Güneş'i İran'ın Akademi Ödülleri adayı olu

Farabi Sinema Kurulu Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, İran Sinema Temsilcisini Akademi Ödüllerine Tanıtma Kurulu Sekreteri Raid Feridzade konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Kurulun işi, Akademi Ödülleri'nde en iyi yabancı film ödülü ile ilgili kuralların değiştiğinden dolayı, İran'dan 90 film değerlendirilerek, nihai aşamada 12 film kaldı' dedi.

En son aşamada Mecid Mecidi'nin Güneş filminin yanı sıra Muhammedhüseyin Mehdeviyan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ceviz Ağacı ile Mesud Bahşi'nin yönettiği Yelda filmlerinin değerlendirildiğine dikkati çeken Feridzade, son olarak kurul üyelerinin Güneş'i İran'ın 2021 Akademi Ödülleri'ne katılacak film olarak seçtiklerini duyurdu.

Güneş'in yanı sıra bu rekabette Suruş Sıhhat'in yönettiği Benim Dünyamla Oyna, Kiyanuş Ayyari'nin yönettiği Babaevi, Muhamed Kart'ın Kelebek Yüzmesi, Areş Lahuti'nin yönettiği Turuncu Günler, Murtaza Ferşbaf'ın yönettiği Tümen, Humayün Ganizade'nin yönetmen koltuğunda Soytarı, Nevid Mahmudi'nin yönettiği Temiz Suda Ölüm, Mesud Bahşi'nin Yelda'sı, Abbas Emini'nin Mezbaha, Turec Aslani'nin Altın Hamalı ve Muhammedhüseyin Mehdeviyan'ın Ceviz Ağacı rekabet etti.

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