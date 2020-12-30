İran'ın 'yatırım cenneti'nin kapıları yabancı yatırıma açıldı

Kirmanşah'ta yabancı yatırım miktarı son iki yılda hızlı bir artış gösterdi ve yatırımcılar, bu ile yatırım yapma potansiyellerini ve yeteneklerini gördükten sonra, ildeki Çinli, Iraklı ve Rus yatırımcıların varlığının buna örnek olarak göstermektedir.

Son üç yıl içinde Meksika, Çin, Rusya, Irak, Kuveyt ve Lübnan'dan yabancı yatırım heyetleri de ildeki yatırım fırsatlarını incelemek üzere ili ziyarete davet edilmiştir.

Kirmanşah Valiliği Ekonomik İşler ve Finans Genel Müdürü Emir Hamza Haydariyan, bu ilin özellikle 2020 yılında yabancı yatırımcıyı çekmedeki performansına değinerek, 'İlde 202 milyon avroluk yatırım hacmine sahip üç büyük projenin uygulanması onaylandı ve bu uygulamalar devam ediyor. Çinli bir yatırımcı heyeti, Asya'nın Direği: Zagros adlı projeye 100 milyon avroluk bir yatırımla Kirmanşah ilinde çeşitli seramik karoların üretimi için bir fabrika inşa etmeyi planlıyor' dedi.

Hamzazade, 'Bir Alman firması da ilde 92 milyon dolarlık yatırım hacmine sahip bir güneş paneli üretim tesisi kurmayı düşünüyor ve bu projeyle ilgili diğer üretim birimlerinin yatırım lisansı alınması durumunda toplam yatırım hacmi 350 milyon olacak' diye ekledi.

Yaklaşık 25 bin kilometrekarelik bir alana sahip olan Kirmanşah, ülkenin en büyük on yedinci ili konumunda olup, İran'ın toplam yüzölçümünün %1.5'ini kapsıyor. Kirmanşah ili geçen yıl yabancı yatırımcıyı çekme alanında üçüncü il oldu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish