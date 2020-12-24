Zengene: Petrokimya sanayin geliri gelecek sene 25 milyar dolara ulaşacaktır

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin katıldığı bir törende 3 büyük petrokimya tesisinin açılışında konuşan Zengene, ‘’ Petrol Bakanlığı ambargolar döneminde tüm azmini petrol sanayinin gelişmesi için harcamış ve bu yönde direniş ekonomisine dayanarak büyük başarılar elde etmiştir. ‘’ dedi.

Zengene, Petrokimya sanayi gelirinin 23 sene önce iki milyar dolar olduğunu bu rakamın yapılan yatırımlarla 7 sene önce 11 milyar dolara ulaştığını ve bunun gelecek sene 25 milyar dolar olacağını ve 5 sene sonra da mevcut projelerin bitimi ile 37 milyar dolar olacağını söyledi.

Zengene bu sene 11.4 milyar dolar yatırım ve 25 milyon ton kapasiteye sahip 19 petrokimya tesisinin faaliyete başlayacağını söyledi.

Projelerden 7’sinin açılışının yapıldığını bugün 3 projenin daha açılışının yapılacağını ifade eden Zengene, bugün İlam Petrokimya tesisinin ikinci fazı, Heğmetane Petrokimya tesisi ve Urumiye kentinde bulunan projeler olduğunu söyledi.

Zengene, bugün açılışı yapılan projelerin tamamının ülkenin batısında bulunduğunu ve bunların açılışı ile ülkenin batı kısımlarında gelişme sağlanacağını söyledi.

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2012