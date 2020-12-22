Fars ilinde yabancı yatırımda üç buçuk kat artış

Hale Fuladfer, 'Bu yılın başından bu yana Fars ilinde değeri 685 milyon doları aşan 20 proje şeklinde toplam dört doğrudan yabancı yatırım projesine tanık olurken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 181 milyon doların biraz üzerindeydi' diye belirtti.

Toplamda, Ruhani Hükümeti'nin 203 yılında iktidara gelmesinden bu yana, Fars'ta 2 milyar 65 milyon dolardan fazla doğrudan yabancı yatırım yapıldığına dikkati çeken Fuladfer, Avrupalı ​​ve Asyalı yatırımcıların yaptığı bu yatırımların çoğunun yenilenebilir enerji ve sanayi alanında olduğunu, tarım, hizmet, inşaat ve medikal sektörlerinin de bu yatırımlardan eşit pay aldığını söyledi.

Fuldfer, 'Fars'taki yabancı yatırımlar son yıllarda artarken, ülkemiz düşmanın en ağır baskıcı yaptırımları altındayken, diğer yandan geçen yılın sonundan bu yana korona virüsü salgını sorunlara neden oldu' diye ekledi.

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