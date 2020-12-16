İranlı öğrencileri Güney Afrika İcatlar Festivali'nde parladı

2020 Güney Afrika Bilim ve İcat Festivali hakkında açıklamalar yapan Reşidi Cihan, 'Bu festival 28 Kasım-5 Aralık tarihleri ​​arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. İlk aşamada

belgeler değerlendirildi ve ardından öğrencilerin araştırma ve buluşları sanal platformlar üzerinden ve uluslararası jüri üyeleri huzurunda çevrim içi olarak sunuldu' dedi.

İran'dan öğrencilerin kimya, biyoloji, çevre, tıp, teknoloji ve mühendislik alanlarında 2020 Güney Afrika Bilim ve İcat Festivali'nde çeşitli madalyalar almayı başardığını dile getiren Reşidi Cihan, öğrencilerin pozisyonları ve madalyaları hakkında, 'İran'dan sunulan buluşlar arasında Merziye Salimi, Zühre Mehdevi Sabit ile Muctaba Caferi ve Murtaza Caferi'den oluşan bir ekip birer altın madalya kazandı' diye belirtti.

Fatma Teymuri ve Esel Babazade ile Nesteren Habibi ve Mobina Keremi'nin birer gümüş madalya elde ettiğine değinen Reşidi Cihan, 'Zeynep Ekberi, Şakayık Fedayi, Zehra Fehari ve Zehra Şapuri'den oluşan 4 üyeli takımı, Ebulfazl Hüseyinzade, Fernam Söhrabipur, Sitare Salmani ve Ayda Reşidi'den oluşan beş ekip, Reyhane Hatemhani, Fatma Ferruhi, Mobina Zare ve Nazenin Zehra Talikani Mukaddem'dan oluşan bir ekip, Fatma Ferijendi ve Zehra Vefanejad'ın takımı da birer bronz madalya kazandı' ifadesini kullandı.

Reşidi Cihan, 'Mevcut durumda ve korona hastalığının dünya çapında yayıldığına göre, 6. İbn-i Sina öğrenci festivali çevrim içi olarak ve uluslararası alanda farklı ülkelerin katılımıyla 2021 yılında gerçekleştirilecek' diye ekledi.

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