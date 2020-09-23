İranlı öğrenciler Asya Matematik Olimpiyatılar'nda altı madalya sahibi oldu

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan ilinden olan Emir Muhammed Kanberi, Ali Salih İsmailzade, Erdeşir Zaferançi, Atrisa Sadat Museviyan, Seyyid Mobin Karun ve Anisa Kaviyan, toplam 6 altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Altın ve gümüş madalya kazanan tüm öğrenciler,Mevcut koronavirüs salgını durumu nedeniyle, 5 Aralık 2020'de çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Asya Gençlik Olimpiyatları'na (IJMO 2020) da katılmaya hak kazanacak.

Singapur ülkesi, ev sahiplüşünü yapan tüm madalya kazananların SIMOC'a (singapur matematik Olimpiyatı ) katılmasına izin verecek.

Bu yıl, Asya Matematik Olimpiyatları yarışması, ikinci sınıftan on birinci sınıfa kadar farklı eğitim seviyelerine göre 29-31 temmuz tarihleri ​​arasında 20 Asya ülkesinden 32 bin öğrenci arasında online olarak düzenlendi.