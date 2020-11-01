1 Kas 2020 23:14
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News Code: 84095740
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İranlı çocuğun eseri, uluslararası sanat ve vahiy etkinliğinde ikinci oldu

İranlı çocuğun eseri, uluslararası sanat ve vahiy etkinliğinde ikinci oldu

Dezful,İRNA - Dezful İslam Kültürü ve İrşat Başkanı, Dezful'dan Bahar Dideban adında yedi yaşındaki bir çocuğun çizdiği resmin Uluslararası Görsel Sanatlar ve Vahiy Etkinliği'nde ikinci olduğunu açıkladı.

Nader Saadaeti Ferd,'Sanat ve Vahiy temalı Uluslararası Online Görsel Sanatlar Etkinliği, Türkiye ve Hindistan tarafından ortaklaşa üç bölüm halinde öğrenciler, gençler ve profesyoneller düzenleniyor'diye belirtti: .

Bu uluslararası etkinliğe beş farklı ülkeden 6-18 yaş arası 24 sanatçının katılımına değinen Saadeti Ferd ,'Dezfulli Sanatçı Dideban, bu etkinliğin öğrenci bölümünde ikinci oldu'ifadesini kullandı.

Dezful İli İslam Kültürü ve Rehberliği Daire Başkanı,'Uluslararası Sanat ve Vahiy Etkinliği ve seçilmiş çalışmaları,  1 Kasım'dan itibaren başta YouTube olmak üzere sanal ağlarda sergilenecek'dedi..

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