2 İranlı öğrenci dünya satranç şampiyonu oldu

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak chess premium platformunda Dünya Öğrenci Sporu Teknik Komitesi'nce düzenlenen Dünya 14 Yaş Altı Satranç Şamyonası'nda İran'dan kız öğrenci Seher Masumi ile erkek satranççı Muhammedcevad Hurşidi şampiyon olmayı başardı.

İsviçre tarzı oynanan ilk etapta İran'da 9 kız öğrenci finallere yükseldikten sonra finalde İranlı kız öğrenciler arasında Seher Masumi şamyion oldu.

Masumi'ye ilaveten Hurşidi de erkek öğrenciler arasında birinciliği elde etti. Bu yarışmalarda şampiyon olanlar 2021 Çin Dünya Öğrenci Satranç Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

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