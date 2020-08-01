İranlı öğrenciler Türkiye Kimya Olimpiyadında 4 madalya kazandı

Öğrenciler Kimya Olimpiyatları İran’da 5 aşamada düzenlenmektedir. Bu 5 aşamada 40 bin katılımcı arasından 4 kişi seçilerek Kimya Olimpiyatlarına gönderilmektedir.

Bu sene Türkiye’de ve sanal ortamda düzenlenen Kimya Olimpiyatlarına katılan 4 İranlı öğrenci, bir altın, iki gümüş ve bir bronz kazandı.

Öğrenci Olimpiyatları 6 dalda düzenlenmekte ve öğrenciler arasında düzenlenen en önemli olaylardandır.

Bu seneki başarılı sonuç sonrası İran Milli Eğitim Bakanı Mohsen Haci Mirzayi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu başarıyı kutladı.

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2012