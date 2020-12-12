Zarif ve Çavuşoğlu'ndan İran ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilere vurgu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu bu telefon görüşmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyduğuna ve okunan şiire ilişkin hassasiyetin farkında olmadığına dair güvence vererek, Erdoğan'ın bu şiiri sadece Laçin ile Dağlık Karabağ hakkında olduğunu bildiği için Bakü geçit töreninde okuduğunu dile getirdi.

Bu telefon görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı Zarif de,- iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve saygının yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı ile İran İslam Cumhuriyeti üst düzey yetkilileri arasındaki samimi ilişkilerin önemine değinerek, ikili ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında daha da genişleyip gelişmesini temenni etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ülkemiz işlerine müdahaleci teması olan Aras Nehri ile ilgili bir şiir okumuştu. Erdoğan'ın bu şiiri okuması Doğu Azerbaycan halkının özellikle sosyal medyada sert tepkisiyle karşılanmıştı.

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