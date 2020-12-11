Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada, Türkiye Büyükelçisi Derya Örs’ün Bakan Yardımcısı tarafından dün Bakü’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sarf edilen sözlere karşı Bakanlığa çağrıldığını ifade etti.

Açıklamada, ‘’ Büyükelçiye İran’ın şiddetli itirazı iletilerek, İran’ın bu konuda Türkiye tarafından ivedilikle açılamada beklediği ifade edildi.’’ Dedi.

Açıklamada, Büyükelçiye toprakla ilgili iddialar ve savaş yanlısı ve yayılmacı imparatorluklar zamanının yıllardan beri geçtiği hatırlatıldığı ifade edilerek, ‘’ Türkiye büyükelçisine İran’ın kimseye toprak bütünlüğüne müdahale izni vermeyeceği ve şanlı tarihinin de şahit olduğu gibi milli güvenliği konusunda zerre kadar ödün vermeyecektir. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012