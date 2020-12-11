Zarif: Sevgili Azerbayca hakkında kimse bizimle konuşamaz

Zarif Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Bakü’de Azadlık meydanında okuduğu şiirle açıklamada bulundu.

Zarif, ‘’ Cumuhurbaşkanı Erdoğan’a yalnışlıkla Bakü’de okunan şiirin Aras’ın kuzeyinin ana toprakları İran’dan zorla ayrılmaları ile ilgili olduğu söylenmedi. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Acaba bu şiirle Azerbaycan’ın egemenliği hakkında konuşulduğu anlaşılmadı mı? Sevgili Azerbaycan ile ilgili kimse bizimle konuşamaz. ‘’ diye yazdı.

Dün Bakü’de düzenlenen geçit töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras nehri ile bir şiir okudu.

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