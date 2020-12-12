İran'ın 4 kuzeybatı ili Cuma imamlarından Erdoğan'ın sözlerine tepki

Bu sabah 4 Cuma İmamı tarfından yapılan açıklamada, İslam ülkeleri ve milletleri arasında gerginlik ve anlaşmazlık yaratmanın affedilemez bir günah olduğu belirtildi.

Açıklamanın öne çıkan kısımları şu şekildedir:

İslam ümmetinin endüstriyel, ekonomik, teknolojik vb. konularda çeşitli geri kalmışlıklar nedeniyle intikamcı ve kindar düşmanlar tarafından kuşatıldığı bu günlerde, İslam ülkeleri ve milletleri arasında herhangi bir gerginlik, anlaşmazlık, karamsarlık, dokunma ve nefret yaratması affedilemez bir günahtır.

Bugün İslam ümmeti mensupları ve özellikle yetkililer olmak üzere tüm İslam ülkelerinde her türlü bölücü davranış ve konuşmalardan ve ümmetin parçalanmasına neden olan her şeyden kaçınması zorunludur.

Stratejik Batı Asya bölgesinin her zaman İslam düşmanı olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu halihazırda da emperyalizm ile Siyonizm'in stratejisi aynen devam ediyor. Düşmanın komplolarını derinlemesine anlamak için biraz uyanık olmak yeterlidir.

Maalesef Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zafer geçidi sırasında, ülkemiz topraklarının egemenliğine ve birliğine yönelik şiirler ve konuşmalar yapıldı. Oysa bu şiirler anavatandan ayrı düşen İranlılar tarafından yapılmıştır. 200 yıldır 17 Kafkas vilayetinde yaşayan İranlılar, anavatanlarından ayrılmış, hsret şiirleriyle şarkı söylüyor ve yaşıyorlar. Hasret şiirlerinde Azerbaycan, Gülistan anlaşmasının imzalanmasından sonra işgalcilerin zulüm ve namus ihlallerinden şikayet eden anavatanlarından ayrılan İranlıların yürek burkan mektupları yer alıyor.

İnsan hayatı tarihinde birçok hasret şiiri yazılmıştır, ancak iki tür hasret şiiri, bu tür şiirlerin en belirgin ve en yürek burkan olanıdır; Birincisi Gülistan ve Türkmençay anlaşmalarında Rusya hükümeti tarafından anavatanlarından ve tarihlerinden ayrılan İranlıların yas şiirleri, ikincisi ise Şah İsmail Hatayi'nin ayrılışından yazan 25 milyon Anadolu Alevi'nin yas şiirleridir. Şaşırtan konu şu ki Şah İsmail'den 450 yıl sonra, hasret şiirleri hala Türkiye'de insanların evlerinde okunmaktadır.

Son olarak, retorik sanatı ve siyaset ilkeleri, hatipten bilimsel, siyasi ve sosyal ağırlığının azalmaması için dikkatli bir şekilde düşündükten sonra taleplerini ifade etmesini gerektirir.

Çok az araştırmacı, bu şiirlerin anlatıcısının gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bilir.

Herkes bilmelidir ki, komşularla ve tüm Müslüman milletlerle iyi komşuluk ve işbirliği İslam Devriminin ciddi ilkelerinden biridir ve bu konu her zaman Yüce Lider tarafından vurgulanmıştır. Bu nedenle başta İran, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere tüm Müslümanları çok dikkatli olmaya ve düşmanın karmaşık ayrıştırıcı komplolarına gelmemeyi talep ediyoruz.

Doğu Azerbaycan Cuma İmamı Seyyid Muhammed Ali Al-i Haşim, Batı Azerbaycan Cuma İmamı Seyyid Mehdi Kureyşi, Zencan Cuma İmami Ali Hatemi ve Erdebil Cuma İmamı Seyyid Hasan Amili'

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