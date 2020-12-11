Emir Abdullahiyan: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran tarihini gözden geçirsin

Abullahiya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Bakü’de Aras nehri ile ilgili okuduğu şiir ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada , ‘’ Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyledikleri hayret vericidir. Bana göre Türkiye Cumhurbaşkanı kendisi, ne söylediğini bilmiyor. ‘’ diye yazdı.

Emir Abdulahiyan, ‘’ Sayın Cumhurbaşkanı, komşulukla ülke fethi arasında fark vardır. Lütfen bir kez daha İran taihini özellikle İran İslam Cumhuriyeti dönemi tarihini gözden geçiriniz. ‘’ diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Bakü’de düzenlenen askeri geçit töreninde İran-Azerbaycan Cumhuriyeti arasında sınır olan Aras nehri ile ilgili bir mısra okudu. Mısranın özü Aras’ın iki tarafında olan Azeri vatandaşların bir birinden ayrı olmasından şikayettir.

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