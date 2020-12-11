Hatibzade: Hayal üzerine dış politika kurmak akıllıca değildir

Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamadaa, ‘’ Hayal üzerine dış politika in;a etmenin akıllıca olmadığı söylendi. Türkiye’de tarih bilen çok insan vardır. Şiirler okunmadan önce onların yazılış kökenlerini devlet adamlarınıza hatırlatmalısınız. ‘’ dedi.

Hatibzade, ‘’ Azerbaycan ili, aziz İran’ın parçasıdır ve her zaman vatanın kalesi olmuştur. ‘’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Bakü’de düzenlenen askeri geçit töreninde İran-Azerbaycan Cumhuriyeti arasında sınır olan Aras nehri ile ilgili bir mısra okudu. Mısranın özü Aras’ın iki tarafında olan Azeri vatandaşların bir birinden ayrı olmasından şikayettir.

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