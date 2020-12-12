Türkiye'nin Tebriz Konsolosluğu önünde protesto gösterisi

Tebriz'de Türkiye Konsolosluğu önünde düzenlenen protesto mitingi, Özel Kuvvetler huzurunda yapıldı ve barışçıl geçti. Azerbaycan halkı protestoda Erdoğan'ın İslami İran'a yönelik bölücü sözlerini kınadı. Miting sonunda Allah Ekber sloganlarıyla katılımcılar tarafından onaylanan 6 maddelik bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emperyalist sisteminin komploları ve kötülükleriyle yüzleşmenin tek yolu İslam ümmetinin birliği ve dini ve etnik farklılıkların üzerinden geçmektir ve bu politikaya karşı herhangi bir tutum, emperyalist düzen ve Siyonist rejimin politikaları doğrultusunda hareket etmek demektir.

İslam Cumhuriyeti'nin mübarek hayatı İslam ümmetini destekleyen tarihsel kanıtlarla doludur ve İran İslam Cumhuriyeti de Dağlık Karabağ ihtilafında (hem bugün hem de 1990'larda) bu politikaya dayandı. İslam İnılabı Rehberi ile kutsal İran İslam Cumhuriyeti Devleti ve halkı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını geri alma hakkını her zaman vurgulamış ve kardeşliklerini resmen ilan ederek kanıtlamışlardır. Ancak o günlerde Türkiye yetkililerinin, bu savaşın bizimle hiçbir ilgisi olmadığını, onlar Azeriler ve biz Türküz, onlar Şiiler ve biz Sünniyiz dediklerini unutmadık!

Erdoğan'ın Bakü geçit töreninde sevgili İran'a yönelik sözleri ve mesajları, Türkiye cumhurbaşkanına başta Kafkasya olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkiler konusunda zamanında yanıt vermesine rağmen ülkenin diplomatik aygıtının etkin olmadığını gösterdi. Bugün İran İslam Cumhuriyeti, bölge ülkeleriyle iletişim kurmak ve ABD ve İsrail'in planlarını geçersiz kılmak için, İslam İnkılabı Rehberi'nin fikirlerine ve ulusal çıkarlara dayalı fırsat odaklı bir yaklaşım izlemelidir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ülkemiz işlerine müdahaleci teması olan Aras Nehri ile ilgili bir şiir okudu. Erdoğan'ın bu şiiri okuması Doğu Azerbaycan halkının özellikle sosyal medyada sert tepkisiyle karşılandı.

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