9 İranlı tekvandocu Dünya Poomse Şampiyonası'nın finaline yükseldi

Hem standart hem de yenilikçi bireysel bölümlerde 79 ülkeden 401 yarışmacının katılımıyla çevrim içi olarak düzenlenen Dünya Pooms Şampiyonası'na her ülkenin sadece milli takımı katılabilir.

18-30 yaş grubu, 31-40 yaş grubu, 41-50 yaş grubu, 51-60 yaş grubu, 61-65 yaş grubu ve 65 yaş üstü kategorilerinde standart yarışmaların yapıldığı bu şampiyonada, yenilikçi kategoride de 17 yaş üstü gruplar yarıştı.

Bu dönem yarışmalarının standart bölümünün yarı final etabının değerlendirilme sonuçları bugün (Cumartesi) açıklandı. Ülkemizin 9 poomse yarışmasıcı dünya yarışmalarında finale çıkmayı başardı.

Raziye Hasanlu ve Kuruş Bahtiyar'ın İran'ın temsilcileri olduğu yenilikçi bölümün sonuçlar yarın (7 Aralık Pazar) açıklanacak.

Final etabına kadın grubundan Mercan Silahşori, Nesteren Meliki, Nerces Şerifi ve Sakine Huşengi Mah, erkekler grubundan ise Emir Rıza Mihriban, Hamid Nazari, Muhammed Taki Hatemi, Nadir Hudamuradi ve Hidayat Ariyanfar finale kaldı.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından açıklanan bir önceki programa göre, standart bölümün final müsabakaları 7-12 Aralık tarihleri ​​arasında canlı (günde 2 yaş kategorisi) yapılacaktır.

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