Uluslararası Tekvando Antrenörlük Kursuna 9 İranlı katıldı

Sabal olarak düzenlenecek bu kursa İran'dan Feriborz Askeri, Hüseyin Ali Nazari, Muhammed Rıza Zevvar, Vahid Abdullahi, Mehru Kemrani, Fatma Esedpur, Fatma Seferpur ve Azade Yasai katılım gösterecek.

Kursta yarışma kuralları, dövüş yönetimi, anti-doping yönetmeliği, tıbbi ilkeler ve acil durumlar, spor psikolojisi, kişisel bakım ve koçluk becerileri öğretilecek ve eğitim kursunun bitiminden sonra katılımcılar test edilecek.

Dünya Tekvando Federasyonu'na göre, koçların Olimpik sıralama puanı olan önde gelen etkinliklerde koçluk yapabilmek için bu kursları geçmiş olması gerekir.

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