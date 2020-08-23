İranlı hakemler çevrimiçi paratekwando hakemlik kursuna katılıyor

Geçen yıl Haziran ayında Tokyo Paralimpik Oyunlarının hakemlerini belirlemek için Dünya Tekvando Federasyonu jüri komitesi,Eğitim kampını 140 katılımcı hakem ile düzenledi ve İranlı iki hakem olan "Hafiz Mehdevi" ve "Abdülrıza Behari" ilk 50 hakem arasında yer almayı başardı.

Şimdi, koronavirüs salgını ve Paralimpik Oyunların ertelenmesiyle birlikte,Dünya Federasyonu hakem komitesi, bu alanda en iyi 50 hakemin katılımıyla bu alanda sanal bir eğitim kursu düzenlemeyi planlıyor.Bu eğitim kursu, hakemleri Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazır tutmak için 29 - 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecektir.

Ülkemizin iki değerli uluslararası tekvando hakemi Hafiz Mehdevi ve Abdülrıza Behari de bu kursa katılacak.

Bu kursta ülkemiz temsilcilerinin katılımı Tekvando Federasyonu denetimindedir.