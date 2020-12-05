İranlı Poladger, Dünya Tekvando Federasyonu'nun teknik temsilcisi oldu

Dünyanın dört bir yanından 9 katılımcının katılımıyla düzenlenen Dünya Tekvando Federasyonu Teknik Temsilcisi'nin ilk seçim turu 1-3 Aralık tarihleri ​​arasında yapıldı.

Bu dönemde hazır bulunan İran Tekvando Federasyonu Başkanı Muhammed Poladger, Dünya Tekvando Federasyonu'nun G6 ve Olimpiyat Oyunları, kıta ve dünya oyunları ve dünya şampiyonaları gibi daha yüksek etkinliklerde teknik temsilcisi olarak seçilmişdi.

Dünya Tekvando Federasyonu Eğitim, Sporcu, Tıp, Hakem, Yargı ve Paratekvando Komiteleri temsilcileri bu kursta yarışma ile ilgili tüm konuları profesyonel olarak öğrettiler ve son olarak İran Tekvando Federasyonu Başkanı Poladger, ilgili testi başarı ile geçti.

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