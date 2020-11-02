Uluslararası Barış ve Sağlık Karikatür Yarışması'nın en iyileri belli oldu

Brezilya, Suriye ve İran'dan jüri heyetinin oyları ile dereceye girenlerin seçildiğine işaret eden Söhrabi, 'Polonya'dan İsabela Kualeska, İrn'dan İhsan Çıraği İranşahi, Hırvatistan'dan Sloboden Butir ve Endonezya'dan Budi Hari ile Agus Vidudu, en iyi 5 karikatürist olarak seçildi' dedi.

40 ülkeden 171 karikatüristin gönderdiği 601 karikatür eserinden 125'inin final aşamasına alındığına işaret eden Söhrabi, 'Şiraz'ın dini, tarihi, turizm ve kültür alanlarından küresel potansiyelleri dikkate alınarak, bu yarışmanın düzenlenmesi, Şiraz için büyük kazanımlar sağlayabilir' diye konuştu.

1. Uluslararası Barış ve Sağlık Karikatür Yarışması, Şiraz'ın barış ve sağlık şehri olarak tanıtılması amacıyla Şiraz İslami Hayır Kuruluşu'nca düzenlendi.

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