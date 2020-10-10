İran ve Türk üniversitelerinin iş birliği ile Hafız-ı Şirazi'yi Anma Etkinliği sanal olarak 11 Ekim günü düzenlenecek

20 Ekim Pazar günü İran saati ile 17:30'da zoom platformu üzerinde canlı olarak düzenlenecek bu etkinlikte İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsü Başkanı Dr. Ali Güzelyüz, Tebriz Üniversitesi Fars dili ve edebiyatı öğretim üyesi Dr. Esedullah Vahid ve Şiraz Üniversitesi Fars dili ve edebiyatı öğretim üyesi Said Hisampur birer konuşma yapacak.

Hafız, İran edebiyatını olduğu gibi Türk edebiyatını da etkilemiştir. Her yıl 12 Ekim günü İran'da Hafız-ı Şirazi Anma Etkinlikleri düzenlenir.

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