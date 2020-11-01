İran yapımı Meleklere Yer Yok, Kenya'da ödül kazandı

Belgesel ve Deneysel Sinemayı Yayma Merkezi Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, 27-29 Ekim tarihleri arasında Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 3. Spor Filmleri Festivali'nde yarışan Meleklere Yer Yok belgeseli, SAFINAZ Kurumu Özel Ödülü'ne değer görüldü.

Hamed Şekibaniya ile Muhsin Şahmuhamme Mirab'ın yapımcılığını üstlendiği Meleklere Yer Yok'ta Güney Kore Buz Hokey Yarışmaları'na katılmak isteyen İran Milli Kadınlar Buz Hokey Takımı üyelerinin karşılaştığı sorunlar ele alınıyor.

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