İranlı voleybolcu Dinamik Mardin Kulübü'ne transfer oldu

Aslen İran'ın Buşehr iline bağlı Deylem kentinden olan Piran'ın Buşehr ilinden ilk veolybolcu lejyoner olduğu açıklandı.

İran Milli Gençler Voleybol Takımı oyuncusu olarak 2015 yılı Meksika'da düzenlenen Dünya Gençler Voleybol Şampiyonası'na katılan ve Batı Asya 23 Yaş Altı Veolybol Şampiyonası'nda ikincliği elde eden Piran, iyi oyunları ile Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başardı ve nihayet Dinamik Mardin'e katıldı.

Deylem Spor ve Gençlik Kurulu Başkanı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Piran'ın Türkiye'de iyi performans sergileyerek dünyanın en iyi liglerine katılmayı başarmasını umduklarını dile getirdi.

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