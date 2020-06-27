Ruhani Hükümeti'nde kadın sporundaki büyük gelişim

İranlı kadınlar ilk defa 1958 yılında Tokyo'da düzenlenen Asya Oyunları'na 4 sporcu ile katıldı. Bu yarışmalarda herhangi bir madalya elde edilememesine rağmen 1966 yılındaki Bankok Asya Oyunları'nda İranlı kadınlar ilk defa voleybol dalında bronz madalya elde etmeyi başardı.

1974 Tahran Asya Oyunları'nda ise sporcu kadınlarımız 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya sahibi oldular. Böylece İslam Devrimi öncesi İranlı kadınların toplam madalya sayısı 5'ti.

Devrim sonrası sporcu kadınların sıçrama noktası, 2002 Güney Kore Busan Asya Oyunları oldu. Bu yarışmalarda atıcılık ve tekvando kollarında birer bronz madalya elde edildi. Nesim Hasanpur bu oyunlarda İran'ın ilk madalyasını boynuna taktı. 2006 Katar Asya Oyunları'nda ise sporcu kadınlarımız üçer bronz madalya kazanmayı başardı.

2002 Busan Asya Oyunları'nda madalya kazanan ilk İranlı kadın Nesim Hasanpur

İslam Devrimi'nden Ruhani Hükümeti'ne kadar İranlı kadınlar 19 madalya kazandı

Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen 2010 Asya Oyunları'nda İranlı kadınlar İslam Devrimi sonrası ilk defa altın madalya kazandı. Bu yarışmalarda kadınlarımız ayrıca 4 gümüş ve 9 bronz madalya olmk üzere 13 madalyanın daha sahibi oldu.

Böylece Devrim sonrasından Ruhani Hükümeti'nin göreve başladığı süre boyunca sporcu kadınlarımız toplam 19 madalyayı boynuna taktı.

2006 Doha Asya Oyunları'nda İran'ın ilk altın madalyasını kazanan Hatice Azadpur

Ruhani Hükümeti döneminde unutulmaz madalyalar

Ruhani Hükümeti boyunca 2014 İnçeon ve 2018 Cakarta Asya Oyunları'nda İranlı kadınlar daha farklı bir performans sergiledi.

2014 Güney Kore İnçeon Asya Oyunları'nda Necme Hidmeti ile Hamide Abbasali birer altın madalya kazanırken, Leyla Recebi gülle atma dalında 17 metre 80 santimetre rekorla gümüş madalya kazandı.

Bu dönemde kadınlarımız toplam 16 madalya ile 2010 Asya Oyunları'nda elde edilen madalyalara kıyasla güzel bir gelişme gösterdi.

2014 İnçeon Asya Oyunları'nda ilk altın madalyayı kazanan İranlı kadın Necme Hidmeti

2014 Asya Oyunları'da atletizmde ilk madalya kazanan Leyla Recebi

4 yıl sonra Cakarta'da düzenlenen 2018 Asya Oyunları'nda kabbadi dalında ilk defa İranlı kadın sporcular altın madalyayı göğüsledi. Zehra Kiyani de wushuda gümüş madalya elde etti. Bu dönemde kadınlarımız toplam 17 madalya sahibi oldu.

Taku kategorisinde madalya kazanan ilk İranlı kadın wushucu Zehra Kiyani

İranlı kadın sporcularının elde ettiği madalya sayısı Ruhani Hükümeti döneminde iki katına çıktı

1958 Tokyo Asya Oyunları'ndan 2018 Cakarta Asya Oyunları'na kadar geçen sürede kadınlarımızın voleybol, eskrim, atıcılık, satranç, kabbadi, kayık sporları, atletizm, tekvando, karate ve wushu dallarında kazandıkları madalya sayısı toplam 59'u buldu. Bunlardan 54'ü İslam Devrimi sonrasına aittir. Bu 54 madalyadan da 33'ü Ruhani Hükümeti döneminde kazanılmıştır.

Olimpiyat Oyunları'nda parlama

Öte yandan sporcularımız 2016 Olimpiyat Oyunları'nda tarih yazarak rekor kırdı. İlk defa Olimpiyat Oyunları'nda Kimya Alizade tekvando dalında bronz madalya kazanarak tarih yazdı. Bu da Ruhani Hükümeti döneminde gerçekleşmiş diğer başarılardan biridir.

Yazan: Güli Sefidzade