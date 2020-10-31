Hz. Muhammed'e hakaret, Fransa'nın diplomasisinin çöktüğüne işarettir

Video konferans yöntemiyle Tebriz'de düzenlenen 41. Ayetullah Kadı Tebatebayiyi Anma Töreni'nde konuşan Vilayeti, 'Fransa artık cumhurbaşkanlarının dünyada ve edebiyat ile metin olma konusunda önemli rol oynadığı bir ülke değildir. Aksine şimdiki cumhurbaşkanı, Siyonsitlerinden izinden gidiyor ve bu işleri işgalci İsrail'i sevindirmek için yapmaktadır' dedi.

Bu tür davranışların Macron'un İslam dünyasında tiksinilen bir kişiye dönüşmesine neden olduğuna değinen Vilayeti, 'O eğer bu anti İslam yaklaşımına devam ederse İslam dünyası, Frnsa ve cumhurbaşkanına haddini bildirecektir. Zira müslümanlar bu hakarete karşı gelecektir' diye konuştu.

Azerbaycan'ın İrn tarihindeki rolüne de dikkati çeken Vilayeti, 'Azerbaycan İran'ın yeniden tanımlanması ve tarihinde ve ayrıca tarih boyunca sınırlarımızın belirlenmesinde çok büyük ve önemli rolü olmuştur' diye ekledi.

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