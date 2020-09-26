Kur'an'a ve Hz. Muhammed'e hakaret edenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerekiyor

Sonuç bildirgesinde şu ifadeler kullanıldı:

'Arap ve İslami ülkeler, İslam ve Hz. Muhammed'e hakaret izni veren ülkelerin ürünlerini boykot ederek onları bu utanmaz saygısızlara karşı koymaya mecbur bırakmalıdır.

Bize göre İslam karşıtları, Batı toplumlarının temsilcisi değil, aşırılık yanlısı, Siyonist ve anti İslam bir grup olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın başını çektiği uluslararası Siyonizm tarafından yönlendirmekteler. Zira o her daim utanmak bilmeyen açıklamaları ile İslam ve müslümanlara karşı hakaret dolu açıklamalar söylemektedir'.

Bu sanal toplantıya katılanlar ayrıca Fransız Charlıe Hebdo dergisinin hakaret içerikli karikatürleri yeniden yayınlamasını 'bağışlanmaz suç' olarak kavul ederek, bunun insani toplumlar arasında fitne çıkarmak için bir ön adım olduğunu ifade ettiler.

Fransa merkezli Charli Hebdo derigis, 1 Eylül günü küstah ve hakaret dolu bir karara imza atarak, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerini yeniden yayınladı.

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