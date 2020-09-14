Fransız dergisinin Peygamber Efendimize hakaretini protesto etmek için İstanbul'da protesto düzenlendi

Fransız Haber Ajansının (AFP) bugün (Pazartesi) yayınladığı habere göre, İstanbul'daki Beyazit Meydanı'ndaki bazı göstericiler, Charlie Hebdo dergisini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u uyaran pankartlar taşıdı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransız dergisinin İslam Peygamber'in (asm) dinine ve kutsal varlığına hakaret edildiği başka bir karikatür yayınladığı gerekçesiyle kararını kınadı.

Bu aşağılayıcı karikatürün yayınlanmasına yanıt olarak Macron," küfür özgürlüğü" başlığıyla Fransız dergisinin eylemini savundu.

Kudus TV Haber Odası Genel Yayın Yönetmeni Nürettin Şirin, Macron'un Doğu Akdeniz'deki küstahlığı ve ifade özgürlüğü bahanesiyle İslam'ı aşağılamaya verdiği desteği için ağır bir bedel ödeyeceği konusunda uyardı.

Birkaç gün önce, Charlie Hebdo dergisi beş yıl önce bir kaç çalışanının ölümüyle sonuçlanan Peygamberi aşağılayan bir karikatürünü bir kez daha yayınladı. 2015'te Charlie Hebdo'nun ofisine düzenlenen silahlı saldırıda, 12 dergi yazı işleri personeli ve üç saldırgan dahil olmak üzere toplam 17 kişi öldürüldü.Öte yandan, karikatürün yeniden yayınlanması, bu derginin ofisine saldıranların 13'ünün yargılanmasına denk geldi.

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