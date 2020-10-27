Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına kınama

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hz. Muhammed'e hakareti desteklemesini kınayan Devrim Muhafızları, yayınladığı bildiride, 'Charli Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönetlik utanmaz karikatürlerini yeniden yayınlaması ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın bunu desteklemesi ile yeni boyuta taşınan İslamofobi senaryosu, Batı'da ve özellikle ifade özgürlüğünü savunan Avrupa'da büyük çelişliler içermektedir' ifadesi yer aldı.

Açıklamanın devamında şunlara yerverildi:

'Macron'un İslamofobi'yi kışkırtması ve İslamcıların Fransa Anayasası'nı değiştirmeye çalıştığı yönündeki yalanlar, İslam Peygamberi'nin imajını zedelemeyeceği gibi, İslam karşıtlarının karanlık dosyalarına yeni bir leke sürecek.

Emperyalizm ve Siyonizm elebaşları, kriz pençesinde boğuşan insanlık dışı Batı'yı kendilerinin ortaya çıkardığı bataklıktan kurtulamaz ve kuşkusuz yakında Fransız malların boykotu ve protestolarla İslam ümmetinden uygun yanıtı bulacaklar.

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