Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransız yetkililerin Peygamber sitesinde aşağılayıcı karikatürlerin yayınlanmasını destekleme konusundaki ısrarlarına itiraz etmek için dün Tahran'daki Fransız Büyükelçiliği geçici maslahatgüzasrı Florence Idalo'yu Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bu görüşmede, Dışişleri Bakanlığımız Avrupa Genel Müdür Yardımcısı, Fransız makamlarının Avrupa ve dünyadaki milyonlarca Müslümanın duygularını inciten kabul edilemez davranışlarını kınarken vurguladı 'Herhangi pozisyonda olan herhangi bir kişi tarafından İslam'ın saf değerlerlerine ve İslam Peygamberine (asm) her türlü hakaret ve saygısızlık şiddetle kınanır ve reddedilir'dedi.

Dışişleri Bakanlığımız Avrupa Genel Müdür Yardımcısı,'İnsan toplumları arasında iletişim, empati ve barış içinde bir arada yaşama hizmet etmesi gereken ifade özgürlüğü adına İslamofobi ve nefreti kışkırtmak üzücüdür'ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığımız Avrupa Genel Müdür Yardımcısı,'Fransız yetkililerin İslam adına şiddete başvuran aşırılık yanlılarının eylemlerine mantıksız tepkisi, her zaman hoşgörü, akılcılık, barış ve adalet vaat eden bu ilahi dine aykırı olan sapkın eğilimlerin büyümesine zemin sağlamaktadır'diye vurguladı.

Birkaç gün önce, Charlie Hebdo dergisi beş yıl önce bir kaç çalışanının ölümüyle sonuçlanan Peygamberi aşağılayan bir karikatürünü bir kez daha yayınladı. 2015'te Charlie Hebdo'nun ofisine düzenlenen silahlı saldırıda, 12 dergi yazı işleri personeli ve üç saldırgan dahil olmak üzere toplam 17 kişi öldürüldü.Öte yandan, karikatürün yeniden yayınlanması, bu derginin ofisine saldıranların 13'ünün yargılanmasına denk geldi.

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