Peygambere hakaret, tüm insani değerlere saygısızlıktır

Cumhurbaşkanı, Fransız yetkililerin İslam'ın kutsal peygamberine hakaret eden karikatürlerin ülkede yayınlanmasını destekleme ısrarı üzerine Çarşamba sabahı kabine oturumunda açıklamalarda bulundu.



Ruhani, Dünya insanlarının birbirlerine saygı duyduklarında barış içinde birlikte yaşayabileceğini söyledi.



Bir peygambere saygısızlık yapmanın bir sanat olmadığını söyleyen Ruhani, bir peygambere hakaret etmenin şiddeti teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.

Ruhani, Özgürlüğün etiğin kapatılmasıyla eşanlamlı olmadığını kaydeden cumhurbaşkanı, şiddeti teşvik etmenin hem sanata hem de demokrasiye sahip olduğunu iddia edenleri şaşırttığını söyledi.

Ruhani, Avrupa ve Fransa gerçekten insan toplumunda barışı ve kardeşliği sürdürmeye yardım etmeye çalışıyorsa, Müslüman ulusların iç işlerine müdahaleden kaçınmaları gerektiğini söyledi.

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