26 Eki 2020 18:29
Journalist ID: 1942
News Code: 84089053
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Şemhani: Macron’un İslam düşmanlığı kendisinin politikadaki çiğliğini göstermektedir

Şemhani: Macron’un İslam düşmanlığı kendisinin politikadaki çiğliğini göstermektedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvelik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam düşmanı olarak davranmasının kendisinin politikadaki çiğliğini gösterdiğini söyledi.

Şemhani, Twitter hesabından İngilizce, Arapça, Farsça yayınlayan mesajında, ‘’ Macron’un İslam düşmanlığı yönündeki davranışı kendisinin politikadaki çiğliğini göstermektedir yoksa Avrupa’ya liderliği hayali ile İslam’a hakaret etmezdi. ‘’ diye yazdı.

Şemhani, ‘’ Benim kendisine önerisi daha fazla tarih okuması ve yıldızları sönmekte olan ABD ve Siyonizme bel bağlamamasıdır. ‘’ifadesini kullandı.

Macron’un İslam’a karşı kullandığı hakaret içeren sözleri İslam dünyasında geniş yankı bulmuştur.

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2012

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