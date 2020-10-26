Şemhani: Macron’un İslam düşmanlığı kendisinin politikadaki çiğliğini göstermektedir

Şemhani, Twitter hesabından İngilizce, Arapça, Farsça yayınlayan mesajında, ‘’ Macron’un İslam düşmanlığı yönündeki davranışı kendisinin politikadaki çiğliğini göstermektedir yoksa Avrupa’ya liderliği hayali ile İslam’a hakaret etmezdi. ‘’ diye yazdı.

Şemhani, ‘’ Benim kendisine önerisi daha fazla tarih okuması ve yıldızları sönmekte olan ABD ve Siyonizme bel bağlamamasıdır. ‘’ifadesini kullandı.

Macron’un İslam’a karşı kullandığı hakaret içeren sözleri İslam dünyasında geniş yankı bulmuştur.

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2012