31 Eki 2020 18:52
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İnstagram, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin hesabını yeniden aktifleştirdi

İnstagram, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin hesabını yeniden aktifleştirdi

Tahran, İRNA- İnstagram, dün akşam dondurduğu İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Fransızca yayın yapan hesabını yeniden aktifleştirdiğini duyurdu.

Çarşamba günü Fransız gençelere hitaben yazılı mesaj yayınlayan ve bu mesajı İnstagram'daki Fransızca hesabından paylaşan Ayetullah Hamanei, Fransız gençlere Cumhurbaşkanlarına neden İslam Peygamberine hakaret ettiğini sormalarını istedi.

Ayetullah Hamenei mesajında, ‘’ Cumhurbaşkanınıza neden Allah’ın Peygamberine ihanet ettiğini ve bunun ifade özgürlüğü olarak saydığını sorunuz. İfade özgürlüğünün anlamı parlak ve kutsallara ihanet midir? ‘’ diye sordu.

Ayetullah Hamenei, ‘’Bu ahmakça iş, onu Cumhurbaşkanı olarak seçen milletin zekasını aşağılamak değil midir? ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ‘’ Bir sonraki sorum Holokast ile ilgili şüphelerin neden suç olmadır? Bu konuda birisi bir şey yazarsa hapse gönderiliyor fakat İslam peymamberine ihanet serbesttir? ‘’ diye yazdı.

İnstagram şirketi bu mesajın ardından Ayetullah Hamanei'nin Fransızca yayın yapan resmi hesabını dondurmuştu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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