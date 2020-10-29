Ayetullah Hamenei: Fransız gençler Cumhurbaşkanlarından neden İslam peygamberine hakaret ettiğini sorsunlar

Ayetullah Hamenei mesajında, ‘’ Cumhurbaşkanınıza neden Allah’ın Peygamberine ihanet ettiğini ve bunun ifade özgürlüğü olarak saydığını sorunuz. İfade özgürlüğünün anlamı parlak ve kutsallara ihanet midir? ‘’ diye sordu.

Ayetullah Hamenei, ‘’Bu ahmakça iş, onu Cumhurbaşkanı olarak seçen milletin zekasını aşağılamak değil midir? ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ‘’ Bir sonraki sorum Holokast ile ilgili şüphelerin neden suç olmadır? Bu konuda birisi bir şey yazarsa hapse gönderiliyor fakat İslam peymamberine ihanet serbesttir? ‘’ diye yazdı.

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2012