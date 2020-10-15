Vaizi: İran, Azerbaycan-Ermenistan ihtilaflarının çözümünde daha faal rol almaya hazırdır

Vaizi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile yaptığı telefon görüşmesinde, ‘’ Tahran, Bakü’nün İran, Rusya ve Türkiye’nin bölge barış ve istikrarının sağlanmasında daha faal rol alma önerisini memnuniyetle karşılamaktadır. ‘’ dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan ateşkesin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Vaizi, taraflardan ateşkesi koruyarak, ihtilaflarını görüşmeler ve uluslararası kanunlar, uluslararası sınırlar ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözmelerini istedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanının İran’ın ülkesinin toprak bütünlüğü yönündeki tutumunu takdir eden mesajına teşekkür eden Vaizi, ‘’ Bizim tutumumuz ve eylemlerimiz ilişkilerin güçlenmesi ve Azerbaycan devleti ve milletini sevgimizi fiilen gösterme yönündedir. ‘’ dedi.

Vaizi, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının da memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Şahin Mustafayev da görüşmede tüm alanlarda İran ile ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

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2012