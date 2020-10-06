Savunma Bakanı: Kafkasya'daki çatışma taraflarına İran sınırlarının güvenliği konusunda gerekli ikazları yaptık

Meşhed'de düzenlenen bir açılış törenine konuşan General Hatemi, İran sınırlarının Karabağ savaşında yanlışlıkla hedef alındığına işaret ederek, 'Bu olaylarda bazen hatalı bir şekilde sınırlarımız taciz edildi, ancak İran sınırları Silahlı Kuvvetlerimiz için ana ve önemli bir konudur' diye konuştu.

General Hatemi, 'Bu savaşa taraf olanların bu konuları dikkate almalarını umuyoruz, zira vatandaşlarımızın ve sınır bölgelerinde yaşayan insanlarımızın güvenliği, önemli bir meseledir. Bu mesele devam ederse, daha fazla tedbirler kullanacağız. İran vatandaşlarının hatalı bir şekilde bile olsa zarar görmesi kabul edilemezdir' diye ekledi.

Azerbaycan ile Ermenistan bir haftaya yakındır Karabağ ile ilgili yeniden karşı karşıya gelmiş ve çatışma şiddetli şekilde devam etmektedir.

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