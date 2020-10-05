İsrail, Karabağ tansiyonunda İran ile Türkiye'nin arasını açmak istiyor

Tahran Üniversitesi Dünya Araştırmaları Fakültesi öğretim görevlisi Hadi Burhani İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin Karabağ gerilimindeki izine değinerek, 'Karabağ konusunda İsrail, ne Azerbaycan ve ne Ermenistan'ı düşünüyor. İsrail bulanık sudan nasıl balık tutacağı peşinde. Bence İsrail'in bu krizdeki bir hedefi, İran-Türkiye ilişkilerinde gerilim yaratmaktır' değerlendirmesini yaptı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn'in ilişkilerini normalleştirmesine işaret eden Burhani, 'İsrail rejimi BAE ve Bahreyn ile ilişkilerini normalleştirme konusunda yaygara kopararak diğer İslami ülkeleri de buna teşvik etmeyi ve böylece İsrail'e uygulanan siyasi ambargonun son bulduğu izlenimini vermeye çalışmaktadır' diye konuştu.

İsrail'in Lübnan Hizbullahı ile ilgili yalanlarına a dikkati çeken Burhani, 'İsrail'in amacı Hizbullah'a baskı uygulayarak bu örgütün Lübnan'daki popülerliğine gölge düşürmektir. Ancak İsrail, Hizbullah ile karşı karşıya olduğu bütün tarihlerde yenilgiye uğramış ve Hizbullah gerçekte doğru politika izleyerek bu kibirli rejimi küçümsemiştir' diye ekledi.

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