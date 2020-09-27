Zarif: Dağlık Karabağ'daki kaygı verici şiddeti yakından takip ediyoruz

Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, ’İran, Dağlık Karabağ'daki endişe verici şiddeti yakından izliyor. Düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi ve farklılıkları çözmek için diyaloğu teşvik ediyoruz. Komşularımız önceliğimizdir ve görüşmeleri sağlamak için iyi ofisler sağlamaya hazırız. Bölgemizin şimdi barışa ihtiyacı var’ yazdı.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan'ı çatışmalara son vermeye ve iki devlet arasında diyalog başlatmaya çağırdı.



Hatibzadeh, İran’ın, iki ülke arasında müzakereleri başlatmalarına yardımcı olmak için ateşkes kurulmasına ve arabuluculuk yapmasına yardımcı olmak için tüm kapasitesini kullanmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz aylarda bu iki ülke arasındaki tansiyonu önlemek adına uluslararası arabulucular hiçbir çaba göstermediği için Pazar sabahı Ermeni ve Azerbaycanlı güçler arasında silahlı çatışmalar yeniden başladı.

Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışma, 1980'lerin sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından başladı ve yaklaşık 1994 yılına kadar sürdü.