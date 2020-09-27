İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmaları bitirme ve diyaloğu başlatma çağrısı

İran'ın bu iki ülke arasındaki askeri çatışmaları yakından ve endişeli bir şekilde izlediğini kaydeden Hatipzade, iki tarafı da kendine hakim olmaya davet etti.



Hatipzade, İran’ın, iki ülke arasında müzakereleri başlatmalarına yardımcı olmak için ateşkes kurulmasına ve arabuluculuk yapmasına yardımcı olmak adına tüm kapasitesini kullanmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz aylarda bu iki ülke arasındaki tansiyonu önlemek adına uluslararası arabulucular hiçbir çaba göstermediği için Pazar sabahı Ermeni ve Azerbaycanlı güçler arasında silahlı çatışmalar yeniden başladı.

Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışma, 1980'lerin sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından başladı ve yaklaşık 1994 yılına kadar sürdü. Hem Ermenistan hem de Azerbaycan bu stratejik bölgeyi talep etti.

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