3 Eki 2020 06:52
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News Code: 84062455
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İran ve Rusya, Karabağ’da ateşkes sağlanmasını istedi

İran ve Rusya, Karabağ’da ateşkes sağlanmasını istedi

Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Mohammad Ceva Zarif, yaptıkları telefon görüşmesinde Karabağ’da bir an evvel ateşkes sağlanmasını, gerginliğin azaltılmasını ve tahrik edici davranışlardan kaçınılmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde iki dışişleri bakanı geniş bir şekilde Karabağ konusunu incelediler ve her iki taraf da çatışmalardan olayı ciddi kaygılarını bildirdiler.

Lavrov görüşmede Rusya’nın hem milli kapasiteleri çerçevesinde hem de Minsk Grubu çerçevesinde Karabağ konusunun siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi için arabuluculuk faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

İki dışişleri bakanı bölge ülkelerinin özellikle Azerbaycan ve Ermenistan komşularının tarafların hızlı şekilde müzakere masasına dönmeleri için uygun şartların hazırlanması için önemli rol oynayabileceklerini bildirdiler.

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