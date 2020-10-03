İran ve Rusya, Karabağ’da ateşkes sağlanmasını istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde iki dışişleri bakanı geniş bir şekilde Karabağ konusunu incelediler ve her iki taraf da çatışmalardan olayı ciddi kaygılarını bildirdiler.

Lavrov görüşmede Rusya’nın hem milli kapasiteleri çerçevesinde hem de Minsk Grubu çerçevesinde Karabağ konusunun siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi için arabuluculuk faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

İki dışişleri bakanı bölge ülkelerinin özellikle Azerbaycan ve Ermenistan komşularının tarafların hızlı şekilde müzakere masasına dönmeleri için uygun şartların hazırlanması için önemli rol oynayabileceklerini bildirdiler.

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