Ruhani: Bölge yeni savaş ve istikrarsızlığa tahammül edemez

Ermensitan Başbakanı Nikol Paşiniyan’ın kendisini telefonla aramasına açıklamada bulunan Ruhani, bölgede barışı istikrar ve güvenliğin önemine vurgu yaparak, ‘’ Bölgedeki istikrar ve güvenlik gelişme zemini olabilir ve bölgenin yeni çatışma ve savaşı kaldıracak durumu yoktur. ‘’ dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan’ın Karabağ konusundaki ihtilaflarına değinen Ruhani, bu ihtilafların uluslararası kurallar ve ülkelerin toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak, çatışmaların durdurulmasının önemli olduğunu ve Azerbaycan ile Ermenistan’dan dirayetle bu yolda adım atmayı beklediklerini söyledi.

Savaşın sorunlar ve ihtilafların çözüm yolu olmadığını ifade eden Ruhani, bu meseleye yabancı müdahalenin sorunun çözümüne yardımcı olmayacağı gibi çatışma ve gerginliklerin uzatmasına sebep olacağını söyledi.

İran’ı Azerbaycan ve Ermenistan ile ilişkilerinin ortak tarih ve kültüre dayalı önemine değinen Ruhani, iki dost ülkenin istemesi durumunda İran’ın yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu söyledi.

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