29 Eyl 2020 15:47
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News Code: 84059082
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İran Hükümet Sözcüsü:

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın barışçıl bir çözümü var

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın barışçıl bir çözümü var

Tahran, İRNA-İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, iki komşu ülke olan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkları çözmenin yolunun barışçıl bir çözüm olduğunu belirterek, İran, Türkiye ve Rusya'nın, Birleşmiş Milletler kararları ışığında iki ülkenin anlaşmazlıklarını çözmelerine yardımcı olabileceğini açıkladı.

Rabii haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki bölgesel anlaşmazlığa ilişkin bir soruya yanıt olarak’Azerbaycan ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ve ülkelerin egemenliğine saygıyı defalarca ifade ettik’ dedi.

’Ermenistan ve Azerbaycan bizim iki dost ve kardeş ülkemizdir ve her iki ülkenin toprak bütünlüğü İran için önemlidir’diyen Rabii, ’Ermenistan ve Azerbaycan bizim iki dost ve kardeş ülkemizdir ve her iki ülkenin toprak bütünlüğü İran için önemlidir’ ifadesini kullandı. 

Rabii,’ Çatışmanın çözümünün barışçıl ve müzakere edilmiş bir çözüm olduğunu biliyoruz ve iki ülkenin birbiriyle konuşup sorunları çözmesi dışında başka bir bakış açısı bilmiyoruz ve bölge halkı lehine başka bir çözüm düşünmüyoruz. Azerbaycan'ın iki komşu ülkesi ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın barışçıl bir çözüme sahip olduğuna ve İran, Türkiye ve Rusya'nın iki komşuya, aralarındaki anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeleri için BM kararlarının uygulanmasında yardımcı olabileceğine inanıyoruz’diye ekledi.

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