Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın barışçıl bir çözümü var

Rabii haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki bölgesel anlaşmazlığa ilişkin bir soruya yanıt olarak’Azerbaycan ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ve ülkelerin egemenliğine saygıyı defalarca ifade ettik’ dedi.

’Ermenistan ve Azerbaycan bizim iki dost ve kardeş ülkemizdir ve her iki ülkenin toprak bütünlüğü İran için önemlidir’diyen Rabii, ’Ermenistan ve Azerbaycan bizim iki dost ve kardeş ülkemizdir ve her iki ülkenin toprak bütünlüğü İran için önemlidir’ ifadesini kullandı.

Rabii,’ Çatışmanın çözümünün barışçıl ve müzakere edilmiş bir çözüm olduğunu biliyoruz ve iki ülkenin birbiriyle konuşup sorunları çözmesi dışında başka bir bakış açısı bilmiyoruz ve bölge halkı lehine başka bir çözüm düşünmüyoruz. Azerbaycan'ın iki komşu ülkesi ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlığın barışçıl bir çözüme sahip olduğuna ve İran, Türkiye ve Rusya'nın iki komşuya, aralarındaki anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeleri için BM kararlarının uygulanmasında yardımcı olabileceğine inanıyoruz’diye ekledi.

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